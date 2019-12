Nach der Explosion in Blankenburg wird erst im Januar entschieden, ob der betroffene Wohnblock je wieder bewohnbar sein wird . Wie eine Reporterin von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, wurde das am Dienstag nach einer Untersuchung durch Baustatiker entschieden.

Betroffene Anwohner durften das Nötigste aus ihren zerstörten Wohnungen holen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Betroffen sind 36 Mietparteien. Vier davon sind schon in anderen Wohnungen untergebracht. Für die anderen 32 sucht die BWG noch nach möblierten Wohnungen. Das Weihnachtsfest werden die Betroffenen nicht Zuhause feiern können. Am Donnerstag will die Stadt Blankenburg über die neuen Entwicklungen in dem Fall auf einer Pressekonferenz unterrichten.



Bei der Explosion in dem Wohnblock mit einem Toten am Freitag waren zudem 15 Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Unglück wird nach Polizeiangaben weiterhin untersucht. Derzeit gehe man davon aus, dass Gasflaschen zur Explosion führten. Der Polizei zufolge ist ein Verfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet worden.