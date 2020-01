Umgestürzte Bäume, Trockenheit Zwei Jahre nach Orkan Friederike: Harz kämpft weiter mit Folgen

Orkan Friederike fegte am 18. Januar 2018 über Sachsen-Anhalt und richtete enorme Schäden an. In den Wäldern im Harz wurden zahlreiche Bäume umgeworfen. Zwei Jahre später kämpfen Waldbesitzer noch immer mit den Folgen.