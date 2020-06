Vor gut zwei Monaten waren die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Harzblick in Wernigerode wütend, traurig und enttäuscht. Am 22. April waren ihre Bienenkörbe im Bürgerpark bereits zum zweiten Mal Opfer von Vandalismus geworden. Die noch leeren Bienenkästen waren umgestoßen und beschädigt worden.

Doch jetzt herrscht große Freude: Die Kästen wurden repariert und drei Bienenvölker sind darin eingezogen. Aufgestellt wurden sie an einer abgelegenen Stelle des Wernigeröder Bürgerparks. Ein ganz besonderes Erlebnis für die Drittklässler in der Bienen-AG. Die Mitglieder treffen sich nun einmal wöchentlich bei ihren Bienen.

Das Projekt mit der Grundschule Harzblick kann nun auch weitergehen, weil es ortsansässige Unternehmen als Sponsoren unterstützen. Die drei beteiligten Firmen bezahlten die Reparatur der Bienenkästen und finanzierten die Bienenvölker. Marco Müller, Prokurist in einem großen Wernigeröder Bauunternehmen, durfte als Vertreter auch gleich mal hautnah erfahren, was er da unterstützt. Ihm wurden mit Honig gefüllte Bienenwaben in die Hand gedrückt – Honig zum Fühlen also.