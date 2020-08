Nordharzautobahn Aus Gelb wird Blau – und das kostet Millionen Euro

Mit etwas Verzögerung werden nun auf der Strecke von Bernburg bis zur Landesgrenze zu Niedersachsen neue Schilder angebracht. Die Kosten dafür belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro. Die Schilder werden erst jetzt, also zwei Jahre nach der Hochstufung der Strecke verändert, weil die Auftragsvergabe 2019 angelaufen ist. Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, berichtete MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Schilderaustausch eine aufwendige Angelegenheit sei.

Langkammer sagte, die Arbeiten würden bis Ende 2021 andauern wird. Es sollen insgesamt 750 neue Schilder produziert und an den entsprechenden Stellen angebracht werden. Dafür zahlt der Bund 3,5 Millionen Euro. Langkammer sagt: "bei der Dimension sind 3,5 Millionen Euro ein normaler Preis. Die Schilder sind halt eine absolute Spezialanfertigung. Alle werden einzeln entworfen und gefertigt." Nach einer europaweiten Ausschreibung, hat die Produktion der Schilder eine Firma in Chemnitz übernommen.

Langkammer erklärt, dass die Autobahn für die Region wichtig sei. "Eine Autobahn bringt viele Vorteile. Beispielsweise kann man das als Aspekt einbringen, wenn man neue Investoren anwerben möchte. Und eine Autobahn ist auch wichtig für den Tourismus", sagt er. Deshalb wolle man schon lange, dass die Strecke am Harz entlang zu einer Autobahn umbenannt wird. Das Anliegen sei von den Landräten aus dem Harz vorangetrieben worden und auch mehrmals beim Bundesverkehrsministerium angesprochen worden.

An der Strecke an sich hat sich, außer der Umbenennung und der neuen Schilder, nichts verändert. Die zwei Spuren in jede Fahrtrichtung, Standstreifen und keine Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben weiterhin.