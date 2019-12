Nach Angaben des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR sind bis 1989 insgesamt 75 Frauen und Männer an Grenze des heutigen Sachsen-Anhalts vor allem durch Schüsse und Minen getötet worden.



Weitere 31 Menschen aus dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts seien an der Berliner Mauer, an weiteren Abschnitten der DDR-Grenze oder am sogenannten "Eisernen Vorhang" in anderen europäischen Staaten getötet worden.



Mit der Ausstellung: "An der Grenze erschossen: Erinnerung an die Todesopfer des DDR-Grenzregimes in Sachsen-Anhalt" in Halle werde erstmals zusammenhängend über die bisher bekannten Todesopfer berichtet, so der Veranstalter.



Die Ausstellung ist vom 23. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019 in der BStU-Außenstelle Halle

Blücherstraße 2, 06122 Halle (Saale) zu sehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr.