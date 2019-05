9. Ost-Mobile-Treffen in Thale Pochende Kolben, knatternde Auspuffe und blaue Dunstwolken im Harz

Hunderte Oldtimer-Fans haben sich auf zwei oder vier Rädern wieder in den Harz aufgemacht – zum 9. Ost-Mobile-Treffen in Thale. Neben Kult-Klassikern wie Trabi, Wartburg, Simson und MZ war so manche Rarität zu sehen.