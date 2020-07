Pflegefamilien in Sachsen-Anhalt Jonas darf nicht mit auf den Wandertag

Pflegekinder brauchen oft intensive Betreuung

Die Kinder zu betreuen, sei für sie damals kein Problem gewesen. Weil eine ihrer leiblichen Töchter eine Behinderung hat, musste sie ohnehin zu Hause sein und sie betreuen. Deswegen war sie auch auf den höheren Betreuungsaufwand für ihre Pflegekinder vorbereitet. Viele Pflegekinder würden in jungen Jahren in ihren Herkunftsfamilien nicht genügend gefördert und seien deswegen in ihrer Entwicklung verzögert. Sie müssen regelmäßig zu Therapie-Terminen, beispielsweise in der Psycho-, oder Physiotherapie.

Das bestätigt auch Wolfgang Heine. Im Landesverband der Pflegeeltern ist er Kathrin Kubes Vertreter. Auch er hat eine Pflegetochter, die bei Apfelsaft und Kuchen mit am Terrassentisch von Familie Kube sitzt. Jasmin ist 12 Jahre alt und schwerst hörgeschädigt. "Meine leiblichen Kinder sind quasi von allein groß geworden, aber bei Jasmin ist das anders."Sie sei schon im sechsten Schwangerschaftsmonat zur Welt gekommen. "Wenn ich bei ihr wirklich eine Entwicklung sehen will, muss ich mit Ärzten und Therapeuten arbeiten", sagt er. Dass Pflegekinder oft sehr viel mehr Aufwand bedeuteten als eigene Kinder, müsse Pflegeeltern bewusst sein. Und trotzdem: "Es ist eine wunderschöne Aufgabe. Sie hält jung und schweißt mich und meine Frau zusammen." Wolfgang Heine und seine Pflegetochter Jasmin haben eine enge Beziehung. Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt/Alisa Sonntag

Das sieht auch Kathrin Kube so. Dass die Kinder nicht nur sie, sondern noch eine andere Mutter hätten, sei für sie kein Problem: "Auch, wenn sie zu ihrer leiblichen Mama ‚Ich hab dich lieb‘ sagen oder so – damit habe ich meinen inneren Frieden geschlossen." Ihr Verbandskollege Heine erzählt: "Bei uns gibt es Mama 1 und Mama 2, so hat Jasmin die beiden auch im Handy abgespeichert. Als meine Frau einmal danach gefragt hat, hat sie gesagt: ‚Du machst alles für mich, also bist du Mama 1. Aber die andere Mama hat mich auch lieb.‘"

Jasmin hat zu Hause eine Pinnwand, da hängen Fotos von allen Menschen drauf, die ihr wichtig sind. Wir hängen da, aber auch ihre leibliche Mama. Aber wenn es ihr mit der zu viel wird, dann hängt sie deren Foto auch mal eine Zeit lang wieder ab. Wolfgang Heine, Pflegevater

Treffen mit den leiblichen Eltern: Ein Streitthema

Es gibt für die Kinder nichts Schlimmeres, als ihnen ihre Herkunft zu verheimlichen, sagt Heine: "Das ist ein Vertrauensbruch, den man später nicht mehr kitten kann." Kube nickt gedankenverloren und starrt auf den Tisch. "Es ist unheimlich wichtig, dass sie wissen, woher sie kommen." Ihr Pflegesohn Jonas habe anfänglich keinen Kontakt zu seinem biologischen Vater gehabt – aber offenbar viel über ihn nachgedacht: "Ich habe dann nur aus dem Kindergarten erfahren, dass er die tollsten Geschichten erzählt hat. Zum Beispiel, dass sein Vater Forscher im Urwald wäre."

Der Kontakt mit den leiblichen Eltern sei ein Streitthema unter Pflegeeltern. Nicht immer laufen die Treffen problemlos ab. "Als sie klein war, habe ich Jasmin manchmal noch zu den Treffen mit ihrer Mutter begleitet", erzählt Wolfgang Heine. Später habe allerdings seine Frau die Aufgabe übernommen: "Ich habe da so viel Wut und Frust der leiblichen Mutter gegenüber empfunden – keine Chance, da konnte ich nicht noch einmal mit hingehen." Einmal habe Jasmin sich mit ihren beiden älteren Geschwistern, die auch in Pflegefamilien leben, mit der leiblichen Mutter treffen wollen. "Die zwei Großen haben ihr Taschengeld investiert und gebastelt und sich sehr gefreut. Und dann standen wir am Bahnhof und die Mutter kam einfach nicht." Er schüttelt den Kopf.

Kathrin Kube hat weniger negative Erfahrungen mit den Besuchen gemacht. Jonas sieht seine Mutter, aber auch seinen Vater und seine Großeltern regelmäßig. Die Treffen finden zum Beispiel in der Eisdiele oder auch im Park statt – niemals aber bei den Kubes zu Hause. Das soll für Jonas ein geschützter Raum bleiben. "Einer von uns ist auch immer bei den Treffen dabei, da legt Jonas großen Wert drauf", erzählt Kube lächelnd. Seine kleine Schwester Pauline muss um die Treffen mit ihrer Mutter mehr kämpfen. Meist melde die Mutter sich nicht von alleine, zweimal sei sie auch schon bei Treffen nicht erschienen. Alles in allem klappe das trotzdem gut: "Klar, manchmal sind die Kinder danach ein bisschen aufgewühlt. Oder sie sagen so Dinge wie ‚Du bist gar nicht meine Mama‘. Aber dafür entschuldigen sie sich dann auch immer wieder." Kathrin Kube nimmt ihre Pflegetochter Pauline in den Arm. Ihr Pflegesohn Jonas wollte nicht vor die Kamera. Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt/Alisa Sonntag

Jonas darf nicht mit auf den Wandertag

Auf einmal wird es im Haus lauter. Pauline kommt von der Schule nach Hause, schmeißt ihren Ranzen in die Ecke und kommt auf die Terrasse. Gute Laune sieht anders aus. "War‘s wieder blöd in der Schule?", fragt Kathrin Kube und gleich sprudelt es aus dem Mädchen hervor: "Jonas durfte heute nicht mit auf den Wandertag!" Warum, das weiß sie nicht. Sie holt sich eine Umarmung ab und geht dann wieder rein. Hausaufgaben machen, sagt sie. Sie wirkt, als müsste sie die erste Hälfte ihres Tages erst einmal verdauen. Als ihr großer Bruder nach Hause kommt, hat er denselben Gesichtsausdruck wie sie. Warum er und ein anderer Junge, ebenfalls ein Pflegekind, nicht mit auf den Wandertag durften, kann er nicht so recht erklären. Auch er zieht sich in sein Zimmer zurück.