Rathauspassage evakuiert Polizeieinsatz in Halberstadt nach Bombendrohung

Eine Polizeisprecherin bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT den Einsatz. In einer Polizeimitteilung heißt es, dass ein Unbekannter gedroht hatte, gegen 10:50 Uhr eine Bombe in den "Rathauspassagen" in der Kühlinger Straße hochgehen zu lassen. Nach gegenwärtigem Ermittlungs- und Erkenntnisstand wählte der Unbekannte gegen 09:50 Uhr den Notruf 110 von einer öffentlichen Telefonzelle am Fischmarkt und kündigte die Tat an.