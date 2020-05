Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg Projekt "Porphyr" – das vergessene Werk im Berg bei Blankenburg

Fertig ausgebaute Langkammer für Produktionsflächen im 2. Weltkrieg bei Blankenburg (Archivbild) Bildrechte: D. Eger/M. Pawel

Gegen Ende des zweiten Weltkriegs, als die Bombenangriffe auf deutsche Städte immer größere Schäden verursachten, sollte die Errichtung unterirdischer und damit vor Bomben geschützter Fabriken die Rüstungsproduktion sichern. Gewaltige unterirdische Anlagen entstanden in den letzten Monaten des zweiten Weltkrieges. Bergwerke und Höhlen wurden ausgebaut. Auch am Nordharzrand entstanden mehrere solcher Anlagen, zwei zum Beispiel in Blankenburg.

Tarnname "Porphyr"

Eine dieser geplanten Untertage-Fabriken wurde nördlich von Blankenburg in das Felsmassiv unter der Burgruine Regenstein gebaut. Die 33.000 Quadratmeter große unterirdische Anlage betreibt heute die Bundeswehr als Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial.

Berghauptmann Andreas Pawel ist Vorsitzender des Bergvereins Hüttenrode. Bildrechte: D. Eger/M. Pawel Die zweite Anlage befindet sich am westlichen Stadtrand, oder besser: unter dem westlichen Stadtrand. Unter dem Tarnnamen "Porphyr" wurden ab Frühjahr 1944 Stollen in den Berg getrieben und zu regelrechten Hallen ausgebaut. Dazu wurde ein vorhandener Stollen genutzt, der das bei Hüttenrode gelegene Eisenerzbergwerk Braunsumpf mit den Harzer Werken in Blankenburg verband, der sechs Kilometer lange Walter-Hartmann-Stollen. Seitlich von diesem wurden die Stollen der geplanten unterirdischen Fabrik vorangetrieben.



Die zur Produktion vorgesehenen Hallen seien acht bis zehn Meter breit und etwa fünf Meter hoch sowie mit Steinen oder Beton ausgebaut, weiß Andreas Pawel, der Vorsitzende des Bergvereins zu Hüttenrode. Pawel spricht von gewaltigen Kammern, die vom Stadtrand bis zum Ortsteil Oesig reichten.

Rund 20.000 Quadratmeter Produktionsfläche waren geplant. Eine Kurbelwellenfabrik aus Hamburg sollte in die unterirdischen Stollen und Hallen verlagert werden. Knapp zwei Kilometer Stollen waren bei Kriegsende fertig.

KZ-Außenlager im Blankenburger Ortsteil Oesig

Die bergmännischen Arbeiten verrichteten damals hauptsächlich KZ-Häftlinge, dazu 400 zivile Facharbeiter und 60 italienische Kriegsgefangene. Zur Absicherung des Projekts hatte die SS eigens ein KZ-Außenlager im Blankenburger Ortsteil Oesig errichtet. 500 bis 600 Häftlinge waren hier untergebracht. Etwa 50 von ihnen starben bei den Arbeiten untertage.



Zusammen mit dem nahen Bergwerk Braunesumpf stehen die als unterirdische Fabrik gedachten Stollen unter Denkmalschutz. Trotzdem sollen sie nun zugeschüttet werden – verfüllt, wie es bergmännisch heißt, damit sie nicht einstürzen können, oder: "vollpumpen mit Beton" wie es Andreas Pawel nennt.

Die Mitglieder des Bergvereins seien dagegen, sagt er. Die Anlage sei schließlich ein Leidensort. Für jeden, der die Anlage erlebe, würden so die Leiden und das Unmenschliche des damaligen Regimes anschaulich werden, ist sich der Bergvereinsvorsitzende sicher.

Anlage soll verfüllt werden

Bergwerk und Rüstungsanlage bei Blankenburg: Teilbereich der Klosterwerke mit fertiggestelltem Endausbau (Archiv) Bildrechte: D. Eger/M. Pawel Die Denkmalbehörde fordert, wenigstens einen 50 Meter langen Stollenabschnitt zu erhalten. In einer Stellungnahme der Landesregierung auf eine entsprechende Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Daldrup jedoch heißt es: "Die eingereichte Bauunterlage beinhaltet … keine Maßnahmen bezüglich der Sicherung des 50m langen Abschnitts." Eine endgültige Gefahrenbeseitigung könne nur durch eine vollständige Verfüllung erzielt werden.



Eine Aussage, der die Fachleute des Bergvereins widersprechen. Die infrage kommenden Bereiche seien mit Beton ausgekleidet und sicher, so Pawel. Es gebe etliche Bergingenieure im Verein, darunter auch welche, die die betreffenden Bereiche aus eigener Arbeit her kennen, die bezeugen würden, dass von diesen Bereichen keine Gefahr ausgeht.

Zerstörung eines Gedenkortes

Ein Vollpumpen mit Beton, nachdem die Hallen 75 Jahre ohne Probleme gehalten hätten, zerstöre einen Gedenkort. Als solchen will der Verein die Anlage "Porphyr" auf jeden Fall erhalten. Der Bergverein will nun den Petitionsausschuss des Landtages anrufen du so ein Umdenken erzwingen.