In Magdeburg hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 19-Jährigen aus Halberstadt begonnen, der Anfang des Jahres seine Mutter getötet haben soll. Laut Anklage hat er im Januar 2020 seine Mutter mit einem Hammer erschlagen. Der Angeklagte schwieg zu Prozessbeginn.

Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht, weil in seinem Auto Betäubungsmittel und Waffen gefunden worden waren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im März 2020 hatte die Polizei in Halberstadt die Wohnung des damals 18-Jährigen durchsucht und eher durch Zufall die Leiche einer Frau in einer Holzkiste gefunden. Eigentlich hatten Polizisten die Wohnung durchsucht, weil im Auto des Mannes Betäubungsmittel und eine Luftdruckwaffe gefunden worden waren.



Der Tatverdächtige war zuvor im Bördekreis mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet. Seit dem 12. März sitzt er in Untersuchungshaft.