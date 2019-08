Der Knackpunkt der juristischen Bewertung ist der genaue Tatzeitpunkt: Die Anklage geht von Herbst 2001 aus, als der Mann 81 Jahre alt war. Die Angeklagte beharrt aber auf Herbst 1995. In dem Fall wäre die Tat verjährt. Nach dem Strafgesetzbuch verjährt Totschlag nach 20 Jahren.

Wie der Rentenbetrug über einen so langen Zeitraum unentdeckt bleiben konnte, ist noch unklar. In der Regel erfährt die Versicherung durch Meldebehörden, Bestatter oder auch Angehörige vom Tod eines Rentners. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung sind Zahlungen über den Tod hinaus nur dann möglich, wenn es keine Bestattung gab und der Tod nicht gemeldet wurde. In der Regel leite die Rentenversicherung eigene Ermittlungen ein, wenn Schreiben nicht zustellbar sind und zurückkommen.