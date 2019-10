Die Ermittlungen im Fall waren schwierig. Etwa 100 Jäger waren laut Staatsanwaltschaft an der Jagd beteiligt. Das tödliche Projektil sei nicht gefunden worden, sagt Gerichtssprecher Löffler. Daher seien alle Waffen beschlagnahmt worden und es sei ermittelt worden, wer in welche Richtung geschossen habe.

Fünf Verhandlungstage bis zum 26. November sind am Amtsgericht Quedlinburg angesetzt. Auch eine Besichtigung des Tatorts sei geplant, damit sich das Gericht ein Bild von den Geschehnissen vor Ort machen könne. So solle zudem festgestellt werden, wer außer der Angeklagten noch geschossen haben könne, erklärt Löffler. Sollte die Angeklagte verurteilt werden, müsse geprüft werden, ob das nach Erwachsenem- oder Jugendstrafrecht geschehe. Nach Erwachsenenstrafrecht müsse die Frau mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe rechnen, so Löffler.

2015 hat es in Sachsen-Anhalt zwei Jagdunfälle gegeben, die aber nicht tödlich endeten. So schoss ein Jäger im Saalekreis einem Kollegen bei eine Treib- und Drückjagd in den Oberschenkel. Im gleichen Jahr wurden zwei Traktorfahrer beim Abernten eines Maisfeldes bei Wittenberg von Kugeln in die Beine getroffen. Jäger hatten Wildschweine schießen wollen.