Eine Frau ist mit einem geliehenen Quad im Harzvorland tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT war die Frau am Samstagnachmittag im oberen Bereich einer Sandgrube in Wegeleben unterwegs. Sie sei eine eine 70 bis 80 Grad steile Böschung hintergefahren und acht Meter in die Tiefe gestürzt.