Am Montagabend wurde in Quedlinburg ein Mann mit tödlichen Schussverletzungen gefunden. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Zeugen von mehreren Schüssen auf den 73-jährigen Quedlinburger berichteten. Gegen 18:45 Uhr wurde die Leiche auf der Straße gefunden. Der Täter sei den Zeugen zufolge mit einem Fahrrad Richtung Innenstadt geflüchtet.

Am Montagabend wurden Spuren gesichert. Bildrechte: TNN

Noch am Montagabend haben die Ermittlungen am Tatort begonnen. Die Polizei hat Spuren gesichert und nahm eine Fahndung per Hubschrauber vor. Zur Aufklärung der Tat bildete die Kriminalpolizei eine Sonderkommission. Bisher sind die Hintergründe unklar.



Die Polizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht weiter äußern wolle.