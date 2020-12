Tat im August Nach dem Tod eines 73-Jährigen durch Schüsse in Quedlinburg: Tatverdächtiger festgenommen

Hauptinhalt

Im Fall des 73-Jährigen, der in Quedlinburg auf offener Straße erschossen wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er wurde am Flughafen gefasst, nachdem er aus dem Ausland eingereist war. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche Objekte durchsucht, die der Tatverdächtige nutzte.