Weltkulturerbe: Stolz und Herausforderung

Aber dieses Idyll zu erhalten und als Kulturerbe zu bestehen, sei keine Selbstverständlichkeit, erklärt Katrin Kaltschmidt. Sie ist "Welterbe-Koordinatorin" für Quedlinburg. In ihren Augen ist der Sachsen-Anhalt-Tag eine Prüfung für die Stadt im Landkreis Harz. Erwartet werden 150.000 Besucher zu den drei Tagen – viel zu stemmen für Quedlinburg mit seinen knapp 24.000 Einwohnern. Aber Kaltschmidt ist zuversichtlich und meint, bei den Bewohnern überwiege der Stolz.

Katrin Kaltschmidt (rechts). Bildrechte: MDR/Florian Leue Die Bewohner sind stolz, dass die Stadt sich nach außen präsentieren kann. Katrin Kaltschmidt, Welterbe-Koordinatorin für Quedlinburg

Und die Stadt weiß sich zu präsentieren. Beim Gang durch die Hauptstraßen entsteht ein pittoresker Eindruck. Würde man es nicht besser wissen, käme der Gedanke auf, man wandelt durch das Filmset einer Mittelalterstadt – so gut sind Fachwerk und andere historische Gebäude instandgehalten. Ob nun extra für die Festlichkeiten, das lässt sich nicht sagen.

Kleine Schätze im Hinterhof

Zum Mittag scheint die Sonne noch immer ungebrochen, die Temperaturen nähern sich der 25-Grad-Grenze und die Menschen drängeln sich in den kleinen Straßen und versuchen, sich mit Eis und Kaltgeränken etwas Abkühlung zu verschaffen. Teilweise ist es so voll, dass man weniger geht, als mehr geschoben wird. Daher führt der Weg in eine Gasse, die so eng und klein ist, dass man sie erst auf den zweiten Blick bemerkt – sie heißt Schuhhof. Der Gang durch den Schuhhof führt zu einem alten Antiquariat. Bildrechte: MDR/Florian Leue

Man landet in einem gemütlichen Hinterhof, in dem sich – wie sollte es anders sein – ein altes Antiquariat befindet. Betrieben wird es von Ernst Ulrich Jürgens, der mit Brille auf der Nase und kleiner Leselampe hinter dem Tresen in einem Buch vertieft ist. Die Menschenmassen stören ihn nicht. Allerdings gibt er zu, dass es schon manche in der Stadt gäbe, die von den vielen Veranstaltungen genervt seien.

Ernst Ulrich Jürgens ist nicht nur Antiquar, sondern auch Organist in Quedlinburg. Bildrechte: MDR/Florian Leue Er ist jedoch glücklich, dass Quedlinburg dadurch bekannter werde. Jürgens Familie lebt bereits in fünfter Generation in Quedlinburg. Er selbst ist stolz auf das, was die Stadt mit viel Engagement nach der Wende aus sich gemacht hat. Er erzählt, wie viele Kunden von außerhalb in seinen Laden kämen und ihm dann berichten, wie beeindruckt sie von der Stadt seien.

Quedlinburg ist so ein Schatzkästlein geworden. Hans Ulrich Jürgens, Antiquar und Organist

Viele Jubiläen in diesem Jahr

Die Ruhe im Inneren des Antiquariats steht in großem Widerspruch zum Lärm, der einen beim Verlassen des Geschäfts von der Straße entgegenschlägt. Von links und rechts dröhnt Musik von den vielen Bühnen der Stadt. Die Menschen bleiben stehen und lauschen – Kinder spielen und tanzen. Und immer wieder trifft man Personen, die in mittelalterliche Gewänder gehüllt sind.



Denn neben dem Sachsen-Anhalt-Tag wird in diesem Jahr in Quedlinburg auch das 1.100-jährige Jubiläum der Königserhebung von König Heinrich I. am Finkenherd gefeiert. Die Illusion der Mittelalter-Stadt wird also auch so aufrechterhalten.

Beim Aufstehen: Schloss

Der Adelshof mit seinem Taubenturm. Bildrechte: MDR/Florian Leue Der Weg zurück führt über den Adelshof – eine alte Hofanlage, mit einem Taubenturm in der Mitte. Menschen sitzen hier im Biergarten und stärken sich vom und für den Tag. An einem der vielen Stände steht Maria Zahn und verkauft Essen und Getränke. Die 31-Jährige lebt seit sechs Jahren hier und stammt eigentlich aus dem Voigtland. Ans Zurückgehen denkt sie aber nicht. Sie liebt das Ambiente der Stadt – also genau das, wofür Quedlinburg 1994 als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde.

Dass dabei immer mehr Touristen kommen, störe sie nicht. "Da muss man mit leben", sagt Zahn. Was man ihr eh nicht nehmen könne und was sie an der Stadt am meisten liebt: Morgens nach dem Aufstehen direkt auf das Schloss zu schauen. "Das ist geil."

Welterbe, das den Titel verdient

Der Weg ins Hotel führt dann noch einmal am Fuße des Schlossberges entlang. Der Blick wandert in Richtung Himmel und bleibt bei der Stiftskirche St. Servatius hängen. Wenn man bisher nicht wusste, warum Quedlinburg es verdient hat, Weltkulturerbe zu sein, dann weiß man es nach diesem Tag, mit seiner Reise in die Vergangenheit, und mit diesem abschließenden Blick.

Die Stiftskirche St. Servatius. Bildrechte: IMAGO