"Moos bis zum Fenster", sagt Peter Deutschbein und zeigt auf eine Wand im überdachten Innenhof seines Hauses. So habe er sein Haus am Neustädter Kirchhof 1993 vorgefunden. Damals hatte sich der junge Ingenieur für Baustatik in das kleine Fachwerkhaus verliebt, das sich als eines der ältesten der Stadt herausstellen sollte. Eigentlich sind es zwei Häuser, in denen er heute mit seiner Familie lebt. Der "Neubau", wie er das Hinterhaus scherzhaft nennt, stammt aus den Jahren 1680-1700. Als er die Balken des Vorderhauses untersuchen ließ, stellte sich heraus: Sie stammen aus dem Winter 1422/23. "Unglaublich wie lange sich Holz hält, oder?", fragt Deutschbein und scheint es noch immer nicht zu glauben.

Klein, verwinkelt und gemütlich – Einblick in das Wohnhaus von Peter Deutschbein. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Als Peter Deutschbein mit den ersten Sanierungsarbeiten begann, wurde Quedlinburg gerade in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Menschen wie er waren es, die diesen Titel voller Enthusiasmus lebendig werden ließen. Sie packten einfach an, begannen Häuser zu sanieren.



Quedlinburgs Welterbe-Titel hat eine Vorgeschichte, die bis in die DDR-Zeit zurück reicht. Schon in den 1980er Jahren habe es die Idee gegeben, einen Antrag bei der Unesco einzureichen, sagt Eberhard Brecht. Unter dem Eindruck der politischen Wende, als die Quedlinburger nicht nur für Meinungs- und Reisefreiheit demonstrierten, sondern auch für den Erhalt ihrer Altstadt, erinnerte man sich Anfang der 1990er dann im Quedlinburger Rathaus an diese Idee. Eberhard Brecht war inzwischen Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Deutschen Unesco-Kommission, war also ganz nah dran am Vorgang Welterbe Quedlinburg. Als sich dann 1994 die Unesco-Welterbe-Kommission für Quedlinburg entschied, seien sie alle "völlig aus dem Häuschen gewesen", erinnert sich Brecht, der später Bürgermeister seiner Stadt wurde und heute wieder im Bundestag sitzt.