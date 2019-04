Landesfest ab 31. Mai Wie sich Quedlinburg auf den Sachsen-Anhalt-Tag vorbereitet

In der Welterbestadt Quedlinburg laufen die Vorbereitungen für den Sachsen-Anhalt-Tag. Schließlich dauert es nur noch rund sechs Wochen, bis am 31. Mai das Landesfest Sachsen-Anhalts eröffnet wird . Und weil es 2018 keinen Sachsen-Anhalt-Tag gab, ist die Freude bei so manchem doppelt groß. Auch Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) freut sich auf das, was der Stadt da bevorsteht.

Quedlinburg ist bekannt für seine historischen Fachwerkhäuser. Bildrechte: MDR/Florian Leue

Und natürlich, daran lässt der Rathauschef gar keinen Zweifel, will Quedlinburg sich von seiner besten Seite präsentieren. "Wir firmieren ja unter den drei Ws", sagt Ruch. "Wirtschaft. Welterbe. Wohlfühlen. Es gibt bei uns keine wirtschaftliche Entwicklung ohne das Welterbe. Und das Welterbe kann nicht ohne wirtschaftliche Entwicklung", betont Ruch. Ihm sei deshalb wichtig, Quedlinburgs Welterbe-Titel in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür dürfte allein wegen der historischen Fachwerkhäuser gesorgt sein.



Wenig überraschend also, dass der Sachsen-Anhalt-Tag vom 31. Mai bis 2. Juni unter dem Motto "Welterbe. Weltoffen. Willkommen." stehen wird. Und obwohl die Stadt nicht zuletzt wegen ihres Welterbe-Titels Besuchermassen gewöhnt ist: Der Sachsen-Anhalt-Tag wird eine Herausforderung. Rund 150.000 Gäste erwarten die Planer an den drei Festtagen. Das ist eine Dimension, die – so viel ist im Rathaus klar – nicht ohne ist.