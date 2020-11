Was ist also das Reizvolle an den großen Städten? Und wollen die jungen Quedlinburgerinnen wirklich alle weg? Die Rahmenbedingungen auf dem Land scheinen dafür zu sprechen. Ein oft beklagtes Thema: die ÖPNV-Anbindungen. Auch die Jugendlichen bemängeln die Anbindungen, so Bengt: "Wenn man jetzt nach Halberstadt will, wo das nächste größere Kino oder Schwimmbad ist, dann bezahlt man knapp sechs Euro für eine Fahrt und fährt eine halbe Stunde. Man hat hier kaum Möglichkeiten und Perspektive gibt es hier nicht gerade viel."

Alleine so etwas wie das Essensangebot könnte schon die Stimmung ändern. Jette hat bei ihren Besuchen in Halle gemerkt, wie anders dort das Angebot ist: "Dadurch, dass dort eine Hochschule ist, müssen auch die Betreiber viel mehr an Jugendlichen orientieren. Wenn man hier zum Beispiel mal etwas vegetarisches Essen will, ist das total schwierig. In Halle gibt es überall, selbst wenn es ein Steak House ist, eine vegetarische Karte dazu."

Und auch bei der Wahl der Partnerinnen oder Partner sei die Großstadt reizvoller, weil sich auf dem Dorf irgendwann alle kennen würden. Letztlich sei es eben auch das Freizeitangebot, die Abwechslung und auch, dass die Menschen progressiver seien. So etwas wie eine Hose mit Löchern zu tragen würde in der Großstadt gar nicht erst zum Thema werden.

Fakt 3: Die Rentner werden mehr, die Arbeiter werden weniger