Rappbodetalsperre Waldsterben gefährdet Trinkwasser und Hochwasserschutz im Harz

Die anhaltendende Trockenheit ist für den Wald im Harz ein großes Problem. Für das Talsperrenwasser ist sie dagegen ein Glücksfall. Denn durch die anhaltende Trockenheit konnten nicht so viele Huminsäuren – also Säuren die durch den Zersetzungsprozess abgestorbener Lebewesen im Boden entstehen – in die Rappbodetalsperre gelangen, erläutert der Forstexperte. Bisher jedenfalls. Passiert hier nichts, sieht es in naher Zukunft nicht gut aus für das Trinkwasser aus dem Harz, warnt Burkhard Henning vom Talsperrenbetrieb. Er sagt, was in der Talsperre drin ist, kommt nicht so schnell wieder raus.