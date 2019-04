Die Anastasia-Bewegung Die Anastasia-Bewegung bezieht sich auf den russischen Autor Wladimir Megre. In seinen Büchern geht es um seine Begegnung mit der angeblich "allwissenden" Anastasia. "Die Ideologie der Anastasia ist geprägt von einem verkitschten mystifizierenden, antiaufklärerischen Weltbild", so Matthias Quent, Politologe am Institut für Demokratie und Zeitgeschichte Jena. "Da spielt Antisemitismus, Rassismus, völkisches Denken eine große Rolle", so der Politologe weiter. Man lehne die moderne Gesellschaft wie sie ist ab. Man sehne sich zurück nach einer angeblich beschaulicheren, authentischeren Lebensweise im Einklang mit der Natur, so Quent.