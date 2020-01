Komplette Sanierung Neue Rennrodelbahn für Schierke könnte noch dieses Jahr fertig werden

Hauptinhalt

Die Rennrodelbahn in Schierke ist seit Jahren in marodem Zustand. Schon länger gibt es deshalb Pläne für einen Neubau. Nachdem es zuletzt ruhiger um das Projekt geworden war, kommen die Planungen nun voran. Wenn alles gut läuft, könnte die neue Rodelbahn noch in diesem Jahr fertig werden.