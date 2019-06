Dann geht alles sehr schnell: Nach und nach dröhnen die Motoren der einzelnen Umzugstrucks auf und Musik dringt von vielen Seiten herbei. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung und startet seine knapp zwei Kilometer lange Tour durch die Weltkulturerbe-Stadt. An der Spitze wird es königlich: Der Verein "Kaiserfrühling" lässt Heinrich I. vorweg laufen und erinnert so an das Jubiläum "1.100 Jahre Wiederkehr der Königserhebung", das parallel zum Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg gefeiert wird.