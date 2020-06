Das uralte Mysterium im Harz

Beim versunkenen Heiligtum handelt es sich um zwölf natürliche Felsvorsprünge im Harz, das Unglaubliche ist, dass jeweils zwei davon genau gegenüberliegen und alle zwölf einen gemeinsamen 13. Punkt haben. Diese zwölf Punkte waren vermutlich Göttern gewidmet und sind so angeordnet, dass sie unseren Himmel mit seinen zwölf Tierkreiszeichen widerspiegeln. Und das in einem Umkreis von über 20 Kilometer. Wie konnten unsere Vorfahren das alles wissen, wie den gemeinsamen Mittelpunkt so exakt bestimmen? Frauen in mittelalterlichen Gewändern am Fuße der Klusberge. Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Harzer Crime mit Kathrin R. Hotowetz

Kathrin R. Hotowetz, Jahrgang 1965, studierte Agraringenieurin, ist hauptberuflich Schriftstellerin (über 50.000 verkaufte Bücher). Im Winter erscheint der 7. Teil ihrer Krimi- und Mystery-Reihe "Im Schatten der Hexen". In ihrer historischen 800 Jahre alten "Geistmühle am See" in Halberstadt, einer alten Klosteranlage, gibt sie auch Seminare und Kurse über Kräuterkunde, Numerologie und Kartenlegen.

Ihr erstes Buch "Hexenring" wurde ausgezeichnet als "Harzbuch des Jahres". Die spannende Krimi- und Fantasy-Reihe, die sowohl in der Jetztzeit als auch im Mittelalter in Deutschland, insbesondere der Harzregion spielt, hat sich immer mehr auch als Tourismuszugpferd entwickelt. 2018 startete die "Kultur- und Wandertour – Im Schatten der Hexen" mit über 100 Wanderstempelstellen im gesamten Harzgebiet an den Schauplätzen der Romanreihe. Kathrin R. Hotowetz ist hauptberuflich Schriftstellerin. Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Sonntag, 14. Juni

Folge 1: Der Orakelfelsen und das Hamburger Wappen

Schon der Name ist rätselhaft. Es handelt sich um künstliche Rillen, die in den abschüssigen Felsen zwischen "Hamburger Wappen" und "Kucksburg" geschlagen wurden. Doch was bedeuten die eingearbeiteten Spuren? Ein Orakel oder eine heidnische Spielstätte? Die "Kucksburg" ist eine verfallene Burganlage, hier wurden in der Nähe schon Scherben von vorgeschichtlichen Urnen gefunden Der Orakelfelsen und das Hamburger Wappen. Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Sonntag, 21. Juni

Folge 2: Der Tyrstein

...fast völlig im Wald verschwunden, vermutlich führte früher eine Allee direkt zu dem Felsen. In der Nähe, gut versteckt im Wald, findet man noch heute die Reste eines geheimnisvollen Steinkreises, der von menschlicher Hand gesetzt wurde. Was geschah hier? Wurden Menschen geopfert? Der Tyrstein Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Sonntag, 28. Juni

Folge 3: Die Fuchsklippe und der Gläserne Mönch

Auffällig hier, es gibt mehrere Felsformationen, die scheinbar bearbeitet wurden: Treppen im Wald und Opferschälchen in großen Steinen, das muss eine Kultstätte gewesen sein. Gänsehaut bekommt man an der "Kalten Warte", bei unseren Dreharbeiten weht ein kalter Wind über den Felsen, der kurze Zeit wieder verschwindet. Der "Gläserne Mönch" – eine uralte Kultstätte, das ist wissenschaftlich belegt, hier wurden vermutlich die Priester ausgebildet, die Druiden. Hier wurden prähistorische Gerätschaften und Gräber entdeckt. Die Fuchsklippe und der Gläserne Mönch Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Sonntag, 4. Juli

Folge 4: Die Klusberge

Die Klusberge bei Halberstadt waren schon vor 14.000 Jahren bewohnt. Es gibt viele Höhlen. Vor Jahrtausenden wurden die Felsen als Sternwarte genutzt, wer beobachtete hier den Lauf der Gestirne? Und wie? Die Klusberge Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Sonntag, 12. Juli

Folge 5: Die Gegensteine

Zwei bizarre Felsformationen, der "Laute" und der "Stumme", ein Relikt aus der Kreidezeit, Überlieferungen berichten, dass es zwischen den Felsen früher ein Zeit-Tor gegeben haben soll, Menschen sollen auf geheimnisvolle Weise verschwunden sein. Noch heute "flimmert" es an besonders heißen Tagen rund um den Felsen. Besucher berichten von einem Vibrieren unter den Füßen. Die Gegensteine Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Mehr zum Thema