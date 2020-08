Bauarbeiten im Landkreis Harz Wanderndes Nadelöhr an der Bundesstraße 244

Auf der B244 gehen am Montag Sanierungsarbeiten los. Die Strecke durchzieht den Landkreis Harz ziemlich mittig in Nord-Südrichtung – von Dedeleben im nördlichen Harzvorland bis zur Einmündung in die B27 in Elbingerode. Täglich rollen hier weit über 6.000 Autos und Laster über den Asphalt, der an so manchen Stellen marode ist.

Aktuellen Planungen zufolge wird die B244 abschnittsweise voll gesperrt. Aber, so das Verkehrsministerium, Langeln und Schmatzfeld sollen nicht gleichzeitig lahmgelegt werden. Wenn die Bauarbeiten an der Orstdurchfahrt Langeln am 10. August beginnen, bleibe Schmatzfeld offen. Und wenn eben Schmatzfeld an der Reihe sei, sollen die Arbeiten in Langeln längst beendet sein. So oder so wird es eng – gerade auch in den umliegenden Gemeinden, durch die der ganze Verkehr umgeleitet wird. So werden sich in nächster Zeit deutlich mehr Autos und LKW durch Mulmke, Heudeber und Reddeber schlengeln. Auch Wasserleben gehört abschnittsweise dazu, doch den Ort betrifft die Umleitungsroute nur peripher.