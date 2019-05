Willingmann bleibt auf MDR-Nachfrage bei seiner Darstellung. "Wir sind an Recht und Gesetz gebunden", so der Minister. Der Steuerzahler erwarte, dass es beim Thema Geld äußert korrekt zugehe. Darüber hinaus ist das Thema Seilbahn-Förderung für den Politiker noch nicht vom Tisch: "Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, sobald die naturschutzrechtlichen Belange im Sinne des Projektes geklärt sind, dann kann es selbstverständlich Fördermittel geben", sagte Willingmann. Es gebe weiterhin gute Chancen auf eine Zusage. Der Ball liege aber beim Investor, der die entsprechenden Nachweise liefern müsse.

Die Seilbahn und der Streit ums Hochmoor führte sogar zu einem Vor-Ort-Termin der Landesregierung. Bildrechte: Alexander Budweg

Die geplante Seilbahn am Schierker Winterberg sollte den Ort am Brocken an Skigebiete im Westharz anschließen und galt als wichtiger Baustein für das Tourismuskonzept der Region um Schierke. Um das Projekt war jahrelang zwischen Investor und Naturschützern gerungen worden. Mehrere Gutachten hatten ergeben, dass die Bahn über schützenswerten Moorwald führt. Daraufhin wurden die Trassenpläne überarbeitet, das Raumordnungsverfahren Ende 2018 wieder aufgenommen. Auch innerhalb der Landesregierung hatte es deswegen handfesten Streit gegeben. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) sieht Wintersport in Zeiten des Klimawandels kritisch. Befürworter argumentieren, dass es sich um ein Ganzjahresprojekt handele.