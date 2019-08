Feuerstein-Erfinder Willy Drube Als in Schierke Schnaps aus dem Brunnen sprudelte

Aus diesem Brunnen an der Alten Apotheke in Schierke sprudelte einst Schnaps.

Aus diesem Brunnen an der Alten Apotheke in Schierke sprudelte einst Schnaps. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Der Schierker Apotheker begann 1908 mit der Entwicklung des Getränks. Damals war Schierke so etwas wie das St. Moritz des Harzes – ein Ort für wohlhabende Urlauber – erzählt Walter Möller, der aktuelle Geschäftsführer von Schierker Feuerstein: "Wenn die Leute zu viel gegessen hatten, kamen sie zu Apotheker Willy Drube und wollten etwas gegen ihr Magendrücken haben. Der hat dann überlegt, was er machen kann." Und Willy Drube mischt und probiert was das Zeug hält. Die Apotheke in Schierke wird zum Versuchslabor.