Der Talsperrenbetrieb untersucht regelmäßig meine Wasserqualität. Ute Dorn arbeitet dort im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und erklärt, dass sich die Qualität über die vielen Jahre grundsätzlich kaum verändert habe. Es sei sehr gut für die Trinkwasser-Aufbereitung geeignet, sagt sie. Und das freut mich natürlich. Einige Parameter, die anderen Einflüssen unterliegen, seien unterschiedlich. So steige die Wassertemperatur beispielsweise durch den Klimawandel stetig an. Und das wiederum habe unter anderem Auswirkungen auf die Plankton-Entwicklung und den Sauerstoffhaushalt.

In der Nacht im April 1994 ist mein Hochwasserüberlauf zum ersten Mal angesprungen. Vielleicht erinnere ich mich daran auch noch so gut, weil das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt das Ganze 2015 so detailliert aufgeschrieben hat. In seinem Hochwasserschutz-Konzept heißt es, dass dieses Hochwasser-Ereignis "geprägt durch die nahezu abgeschlossene Schneeschmelze, hohe Sättigung der Bodenfeuchte und den dadurch erzeugten direkten Abfluss extremer Niederschlagsmengen" war. Ich hatte also aus unterschiedlichen Gründen ziemlich viel Wasser. Das Ministerium notiert weiter, dass es an fast allen "unterhalb der Talsperre liegenden Pegeln zu bis heute nicht wieder erreichten Höchstwasserständen" kam. Laut des Talsperrenbetriebs stellte das Hochwasser zu keiner Zeit eine Gefahr für mich dar.