Soniya Frotan ist Sprachmittlerin beim Landesnetzwerk für Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA). Sie spricht neben Deutsch, die Sprachen Paschtu, Dari, Urdu und Englisch. Als Übersetzerin begleitet sie Geflüchtete unter anderem bei Behördengängen, Arztbesuchen und Schulterminen. Zurzeit übersetzt sie in der ZASt Halberstadt, um die Bewohnerinnen und Bewohner über das Coronavirus zu informieren.



Frotan selbst ist 1990 aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Damals lebte sie in Hannover. Zwischenzeitlich war sie fünf Jahre in Amerika. Seit 2012 lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern wieder in Deutschland – in Magdeburg. Für ihr ehrenamtliches Engagement hat sie im Rahmen des Integrationspreises 2019 eine Ehrung erhalten.