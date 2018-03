Wintersport Skilaufen in Schierke und Wernigerode

Wintersportler können in diesen Tagen im Harz nochmal Skifahren und Rodeln.

Das Winterwetter der vergangenen Tage dürfte Skifahrer und Rodler in Sachsen-Anhalt freuen: Langlaufskifahren ist im Wintersportgebiet Schierke und in Wernigerode nun möglich. Am Montag sind einige Loipen frisch gespurt worden. Bis zu 83 Zentimeter Pulverschnee liegen auf der kleinen Schleife der Winterbergloipe, der Königsbergloipe und der Wettkampfloipe. Die Stadtwaldloipe Wernigerode ist ebenfalls gespurt; dort liegen bis zu 15 Zentimeter Schnee.