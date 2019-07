Es geht nur zusammen. Das haben sie in Heimburg längst erkannt – und setzen es jeden Tag aufs Neue wieder in die Tat um. Wer nach Heimburg fährt und mit den Menschen hier spricht, der hört immer wieder vom guten Zusammenhalt hier. Dass die Menschen gemeinsam anpacken, wenn jemand Hilfe benötigt. Dass sie Dinge gemeinsam umsetzen, damit am Ende alle etwas davon haben.

Doch der Reihe nach.

850 Menschen leben in Heimburg im Harz. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Heimburg liegt bei Blankenburg, 2010 wurde das Dorf eingemeindet. Rund 850 Menschen leben hier – und wer zu Fuß durchs Dorf läuft, der sieht nicht nur allerlei enge Gassen, sondern an mancher Stelle auch zufrieden dösende Schweine, die sich mit gackernden Hühnern und schnarrenden Gänsen eine Wiese teilen. Idyllisches Dorfleben, quasi wie im Bilderbuch. Radfahrer und Wanderer genießen die Natur – und jetzt, Mitte Juli zur Ferienzeit, ist es gar nicht so leicht, in einer der drei Pensionen und Gasthöfe im Ort ein Zimmer zu bekommen.

Am Vormittag, die Kirchturmuhr hat gerade 10 Uhr geschlagen, sitzen Ilona Kresse und Kay Sebastian auf der Bank vor dem Ortsbüro – ein flaches Gebäude, Farbe: Babyblau. Ilona Kresse ist die Ortsbürgermeisterin von Heimburg, Kay Sebastian ihr Stellvertreter. Beide gehören zur „Initiative für Heimburg“. Er ist im Moment auf Krücken unterwegs, sie war kürzlich erst im Krankenhaus. „Wir sind die Invaliden von Heimburg“, scherzen die Kommunalpolitiker, ehe sie mit einem gewissen Stolz über ihr Dorf sprechen.

Ilona Kresse ist Ortsbürgermeisterin. Nach Heimburg zog sie 1996. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Leerstand? Gibt es hier so gut wie gar nicht, sagt Ilona Kresse. „Die Menschen leben gern hier.“ Und am Nachwuchs mangele es auch nicht. „Gerade erst wurden Zwillinge geboren“, erzählt die Ortsbürgermeisterin, die früher als Rechtsanwältin gearbeitet hat. Eigentlich, so Kresse, würden noch mehr Menschen ganz gern hier leben. Allein: Das Bauland fehlt. Heimburg liegt umgeben von Naturschutzgebieten, Platz für neue Häuser gibt es kaum noch.

"Wenn man hier lebt, macht man auch was für den Ort"

Die Dorfgemeinschaft stärken, Dinge gemeinsam umsetzen – das ist inzwischen fest in der Heimburger DNA verankert. Man sieht das auch an Kay Sebastians Gaststätte „Linde“. Mehr als 20 Jahre lang stand die leer und gammelte vor sich hin, bis Sebastian irgendwann einen Entschluss traf – und das Gebäude ersteigerte. Ursprünglich sollten hier mal Wohnungen entstehen, dann kam die Finanzkrise. Erst einmal geschah nichts – bis das Jahr 2010 kam. Da öffnete Kay Sebastian die Gaststätte wieder, zumindest ab und an mal am Abend. Der 41-Jährige macht das ja nur nebenbei, eigentlich arbeitet er als Serviceberater in einem Autohaus.

Was trotz geöffneter Gaststätte fehlte, war ein Ort, an dem alle zusammenkommen können – für Familienfeste oder Vereinsfeiern. Und weil die alteingesessenen Heimburger den großen Saal in der „Linde“ noch von früher kannten, fragten sie Sebastian, ob der Saal nicht auch wieder hergerichtet werden könne. Ein Jahr später war es soweit. „Wenn man hier lebt, macht man auch was für den Ort“, sagt Kay Sebastian. Seitdem hält der Heimburger Karnevalsclub hier seine närrischen Sitzungen ab, die Schützen treffen sich zum Frühschoppen, die Vorsitzenden der Heimburger Vereine zum gemeinsamen Stammtisch. Die „Linde“ ist wieder ein Mittelpunkt des Dorfs geworden – auch, wenn der reine Gaststättenbetrieb inzwischen auf Eis liegt. Lohnt sich nicht, sagt Sebastian.

Und trotzdem: Wenn etwas geht, dann nur zusammen.

Vereine arbeiten Hand in Hand

Ortsbürgermeisterin Ilona Kresse erzählt, dass Heimburg jedes Jahr von der Stadt Blankenburg Geld für die Vereine im Dorf bekommt. Keine großen Summen, aber doch durchaus hilfreich. Normalerweise wird das Geld unter den Vereinen aufgeteilt. Dieses Jahr aber haben die Heimburger Vereine beschlossen, dass nur der Heimatverein profitieren soll – weil der sich um die Überreste der Altenburg oberhalb des Dorfs kümmert. Die Altenburg gehört zu Heimburg, viele hier verbinden etwas mit der Burg. Und weil auch sie sehen, dass mehr und mehr Holz am Pavillon verrottet, muss gehandelt werden.

Der Spielplatz in Heimburg entstand durch die Initiative mehrerer Eltern. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Es geht eben nur zusammen. Das dachten sich auch die Eltern, die sich vor einigen Jahren zusammengetan haben und dafür gesorgt haben, dass Heimburg wieder einen Spielplatz bekommt. Der wurde erst vor kurzem neugestaltet, seitdem gibt es in Heimburg auch eine BMX-Strecke – in direkter Nachbarschaft zum Walderlebnispfad. Vor allem an den Wochenenden wird der Spielplatz gut genutzt, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Die Feuerwehr leistet Jugendarbeit

Der Spaziergang durch Heimburg führt zwangsläufig am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr vorbei. Das liegt an der Hauptstraße – und von dort mussten die Brandschützer heute erst wieder ausrücken. Zum Glück ein Fehlalarm, sagt Markus Sonnberger. Er ist Chef des Fördervereins der Heimburger Feuerwehr, gegründet voriges Jahr. Die Einsatzabteilung, der sie alle angehören, zu unterstützen – das war ihr Ziel damals. Man kennt das ja: Das Geld aus öffentlicher Hand ist knapp, ein Verein kann da bei der einen oder anderen Anschaffung durchaus hilfreich sein.

Es ist jetzt Nachmittag geworden und im Schulungsraum des Gerätehauses laden Markus Sonnberger, Jana Hädicke und Detlef Wachenfeld zum Gespräch. Alle drei sind aktive Mitglieder der Einsatzabteilung, alle drei engagieren sich im Förderverein. Was ihnen besonders am Herzen liegt: der Feuerwehr-Nachwuchs. Und von dem gibt es in Heimburg zum Glück reichlich. Zehn Kinder besuchen die Kinderfeuerwehr, ebenso viele Jugendliche die Jugendfeuerwehr. Für einen kleinen Ort wie Heimburg ist das eine ziemlich gute Bilanz.

Warum ist die Feuerwehr denn so attraktiv? „Die Kinder und Jugendlichen bekommen etwas geboten“, sagt Detlef Wachenfeld. Das fange an beim gemeinsamen Kinobesuch und gehe weiter bis zum kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad. Und dann sind da natürlich die gemeinsamen Zeltlager. Die Kommune weiß, was sie an der Feuerwehr hat – und warum es sich lohnt, in den Nachwuchs zu investieren. Starkes Team: Jana Hädicke, Markus Sonnberger (oben vorn) und Detlef Wachenfeld engagieren sich bei der Feuerwehr in Heimburg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Und auch der Förderverein mit seinen 37 Mitgliedern weiß das. Nicht ohne Grund haben sie sich auch dem Nachwuchs verschrieben. Markus Sonnberger schwärmt von der ehrenamtlichen Arbeit des örtlichen Jugendwarts und der Beauftragten für die Kinderfeuerwehr.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier nicht

Nun gibt es bei all den schönen Dingen natürlich auch in Heimburg Probleme. Seit Anfang vergangenen Jahres wird der Kindergarten umgebaut, die Jungs und Mädchen sind provisorisch im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Eigentlich hatte der Umbau mal Mitte dieses Jahres fertig sein sollen. Wer aber vor der Kita steht, ahnt: Daraus wird nichts. Die Baugerüste stehen noch, das Dach ist an mancher Stelle aufgerissen. Großbaustelle. Nur: Gearbeitet wird an diesem Tag nicht. Die Baustelle ist menschenleer. Das wundert viele Menschen in Heimburg. Der Umbau der Kita und wie lange das alles dauert – das ist eines der Gesprächsthemen im Dorf. Ein anderes Thema: Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier nicht. Die Kaufhalle hat vor einigen Jahren geschlossen, der Bäcker wird es ihr Ende dieses Jahres gleichtun. Schon jetzt ist nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Das ist, wie in vielen Ortschaften, natürlich vor allem für ältere Menschen ein Problem.

Doch Ortsbürgermeisterin Ilona Kresse mahnt zum Realismus. Eine Kaufhalle in einem 850-Einwohner-Dorf, das sei marktwirtschaftlich schwierig, gibt sie zu bedenken – zumal die Supermärkte in Blankenburg nur wenige Kilometer entfernt sind. Was sie gut findet, ist der Service eines Einkaufscenters in Blankenburg. Das bietet Fahrten aus Heimburg zum Einkauf und zurück an. Für die älteren Menschen ein echter Gewinn.

Wenn Ilona Kresse über ihre Wahlheimat Heimburg spricht, dann fällt immer wieder das Wort „lebenswert“. Sie liebt es, hier an so vielen Stellen den Ausblick und die Natur zu genießen. Dass sie und ihr Mann 1996 hierhergezogen sind, das hat Ilona Kresse nach eigenen Worten nie bereut. Dass Heimburg in diesem Jahr offiziell den Titel Erholungsort bekommen hat, hat die Ortsbürgermeisterin nicht wirklich überrascht. Wie alle anderen Heimburger weiß sie, wie gut man hier ausspannen kann – in dem Dorf, in dem Zusammenhalt großgeschrieben wird.