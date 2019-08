Was tun, wenn man einem Wolf begegnet? Wie argumentiert man mit ängstlichen Harzgästen? Werden Wölfe den Tourismus beeinflussen? Um solche Fragen ging es bei der von rund 80 Gästen besuchten Veranstaltung. In einer Podiumsdiskussion standen Vertreter von Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz Rede und Antwort.

Der Harzklub hatte zur Veranstaltung geladen. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Kein Thema ist es wahrscheinlich auch, weil noch keine Wölfe im Harz leben. Trotzdem machen sich viele Gedanken, was passiert, wenn es soweit ist. Bärbel Meier aus Magdeburg lebt zeitweise auch in Wernigerode und ist Wanderführerin beim Harzklub. Der pflegt mit seinen 13.000 Mitgliedern rund 10.000 Kilometer Wanderwege, versteht sich als Anwalt der Wanderer und naturliebenden Harztouristen.



Der Harzklub hatte die Veranstaltung organisiert, weil offensichtlich Diskussionsbedarf besteht. Und tatsächlich macht sich Bärbel Meyer so ihre Gedanken. "Im Großen und Ganzen stehe man dem Wolf sehr positiv gegenüber", sagt sie, doch: "Mich besorgt der Gedanke an Wolfsrudel, dass im Winter, wenn das Futter knapp ist, einzelne Wanderer angegriffen werden könnten. Da habe ich Bedenken".