Das Schachbrett aus dem Jahr 1817 ist durch den Brand von Ruß bedeckt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Am 14. November des vergangenen Jahres war ein Feuer in dem Museum ausgebrochen. Zwar konnte die Feuerwehr fast alle Exponate retten, doch viele sind beschädigt. Hitze und Ruß haben den Ausstellungsstücken stark zugesetzt. Zwei Monate sind seitdem vergangen. Und während im Museumsgebäude bereits erste Sanierungsarbeiten stattfinden, warten die beschädigten Exponate auf ihre Rettung.



Im Saal des Bürgerhauses wurden die Stücke regelrecht aufgebahrt, darunter auch der ganze Stolz des Ortes: das älteste erhaltene Ströbecker Schachbrett aus dem Jahr 1817. Manchen Stücken hat das Feuer jedoch auch sehr stark zugesetzt, so dass sie kaum noch als Schachbretter zu erkennen sind.