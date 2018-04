Die Halberstädter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mediziner wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das hat Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch bestätigt. Der 42-Jährige wird demnach verdächtigt, vier Frauen ohne ihr Einverständnis unter Drogen gesetzt zu haben. Eine Frau starb später.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen ehemaligen Chefarzt des Ameos-Klinikums in Halberstadt. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist der Verdächtige am 29. März festgenommen worden, ein Richter erließ einen Tag später Haftbefehl. Seitdem sitzt der Arzt in Untersuchungshaft.