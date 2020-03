Kein Geld vom Vermieter Halberstadt: Stadtwerke wollen Wasser und Heizung für 111 Mieter abstellen

In Halberstadt droht 111 Mietern in einem Wohnblock, dass sie ab Montag im Kalten sitzen und auch kein Wasser mehr aus den Leitungen in ihren Wohnungen kommt. Nach Informationen des Energierversorgers, Halberstadtwerke, hat der Eigentümer der Wohnungen seit Oktober kein Geld an die Stadtwerke bezahlt. Der Pressesprecher der Halberstadtwerke Sebastian Hübner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seit Freitag sei ein sechsstelliger Betrag offen.

Wir sind ja keine herzlosen Gestalten, müssen uns aber auch an Gesetze halten. Sebastian Hübner, Pressesprecher Halberstadtwerke

Bis Montag früh wollen die Stadtwerke warten, ob das Geld doch noch eingeht. "Wir gucken minütlich auf unser Konto", so Hübner. Bisher sei aber kein Geld angekommen. Die Mieter treffe gar keine Schuld, so Hübner weiter. Der Eigentümer der Wohnungen hätte das Geld an die Stadtwerke weiterleiten müssen. Im Oktober hat es laut der Halberstadtwerke einen Eigentümerwechsel gegeben, seitdem gebe es die Probleme.

Die Stadtwerke versuchen seit Monaten den Eigentümer zu erreichen. Meist ohne Erfolg. Wenn er sich meldete, habe er Ausreden vorgebracht. So habe er nicht zahlen könne, weil er im Ausland gewesen sei. Auch MDR SACHSEN-ANHALT hat am Freitag versucht den Eigentümer zu erreichen – ohne Erfolg. Im Januar hat es nach Angaben der Halberstadtwerke zwar eine Teilzahlung gegeben. Es sei aber nur ein Bruchteil dessen gewesen, was hätte gezahlt werden müssen.

Mögliche Lösung für Mieter

Auf die Frage, warum die Stadtwerke die Mieter nicht früher gewarnt hätten, erklärt Hübner, dass sie aus Datenschutzgründen eigentlich gar nichts hätten sagen dürfen. Aus Sorge um die Mieter hätten sie diese aber dann doch über die Situation informiert.

Wir wollten wenigstens erreichen, dass sich die Mieter mit Wasser bevorraten können und sie nicht völlig von der möglichen Maßnahme überrascht werden. Sebastian Hübner, Pressesprecher Halberstadtwerke