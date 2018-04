Benneckenstein im Harz: Stasi-Abhörkuppel kommt ins Museum

Diese einstige Radar-Abhörkuppel der DDR-Staatssicherheit kommt zurück in den Harz. Sie stand zu DDR-Zeiten auf dem Brocken, kam danach ins Brockenmuseum, später ins Brockenhaus. Ein Mann aus dem Südharz bewahrte die Kuppel anschließend vor dem Schredder und lagerte sie ein; übergab sie später an einen Unternehmer. Dieser stellte die 12 Meter hohe Kuppel einem Jugendprojekt zur Verfügung. So wurde sie – wie auf diesem Bild zu sehen – Wahrzeichen der Jugendstadt JAM-CITY auf der Expo 2000 in Hannover. Bildrechte: dpa