Mehr Touristen Bergwacht im Harz häufiger im Einsatz

Siegfried Siegel ist schon seit 30 Jahren ehrenamtlich als Bergretter im Einsatz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sobald der Alarm in der Bergwacht ertönt, müssen die Männer so schnell es geht zum Einsatzort. Sie suchen Vermisste, bergen Verunglückte – retten Leben. Dafür haben die ausgebildeten Sanitäter einen Jeep, der fast genauso gut ausgerüstet ist, wie ein Krankenwagen. "Wir haben eigentlich alles an Bord, was wir für die Erste Hilfe brauchen", sagt Siegel.



Etwa 100 ehrenamtliche Retter sind im gesamten Harz für die Bergwacht im Einsatz. Die Bergwacht hat von Jahr zu Jahr mehr Rettungseinsätze, sagt Heiner Jentsch, Landesleiter der Bergwacht. Im vergangenen Jahr seien auf sachsen-anhaltischem Gebiet 85 Einsätze registriert worden, teilt er mit. 2016 waren die Helfer 82 Mal ausgerückt, im Jahr zuvor waren es 49 Einsätze. Die Belastung für die Retter steigt von Jahr zu Jahr.