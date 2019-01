Auf der B190 zwischen Kläden und Binde in der Altmark verunglückte in der Nacht ein Traktorfahrer. Laut Polizei fuhr er gegen einen Baum und kippte um. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in dem betreffenden Abschnitt bis etwa 9 Uhr gesperrt. Diesel sei ebenfalls ausgelaufen.

Das MDR Wetterstudio sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Schnee in Sachsen-Anhalt kaum liegenbleiben wird. Am Freitag käme jedoch noch ein Schneefallgebiet. "In der Nacht zum Freitag wird es sehr frostig, da kann es noch einmal glatt werden. Aber tagsüber wird es am Freitag wieder milder bis 7 Grad Celsius. Da geht der Schnee in Regen über", so Diana Weise vom MDR Wetterstudio. Der Winter hält sich demnach nur in den Bergen.