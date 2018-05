Im Landkreis Harz kann es am Dienstagmorgen zu Behinderungen im Busverkehr kommen. Die Gewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten der Halberstädter Verkehrsgesellschaft und der Harzer Verkehrsbetriebe zum Warnstreik aufgerufen. Demnach sollen die Arbeitnehmer in Wernigerode, Quedlinburg und Halberstadt in der Zeit von 4 Uhr bis kurz vor 8 Uhr ihre Arbeit niederlegen.