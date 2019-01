Bei einer Auseinandersetzung in Blankenburg im Harz ist am Donnerstagabend ein 30-Jähriger aus Halberstadt ums Leben gekommen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen bestätigt. Den Angaben zufolge war es gegen 21 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen. Polizei und Notarzt seien wenige Minuten später vor Ort gewesen. Der Arzt habe den Mann aber nicht mehr retten können.