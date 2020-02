Menschen, die sich extra auf die Suche nach Stürmen und Unwettern begeben: So werden "Sturmjäger beschrieben. Neben dem Ziel, genaue Informationen zum Sturm zu liefern, geht es ihnen vor allem um den Adrenalinkick, diesem Gefühl, sich in solch gefährlichen Situationen so richtig lebendig zu fühlen.