Bundesweit kein vergleichbares Angebot

Die Tagesklinik ist an das Evangelische Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Neinstedt angebunden. Wie es im Vorfeld hieß, gibt es in Deutschland kein vergleichbares Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung. Therapiepuppe Paul und Psychologin Claudia Peterhänsel Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das Besondere der neuen Tagesklinik ist die Möglichkeit der täglichen Behandlung von Patienten, die beispielsweise am Morgen zur Therapie kommen und am Abend wieder in ihr gewohntes Wohnumfeld zurückkehren. Bei vielen sei nicht immer eine stationäre Behandlung notwendig. Vielmehr sei es oft sinnvoll, den Bezug zur gewohnten Umgebung aufrecht zu erhalten, erklärte die Stiftung. So könnten Konflikte, die im Alltag entstehen, bearbeitet werden.

Ziel: Selbstständigkeit und Lebensqualität

Andererseits sei in vielen Fällen eine tägliche Behandlung durch Experten in einer verlässlichen Struktur erforderlich. Dafür bekommen die Patienten eine individuelle Therapie, die ihre Selbständigkeit fördern und ihre Lebensqualität wieder herstellen soll.