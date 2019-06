Das "Bike-Schmiede"-Festival am Wochenende Das Technikmuseum "Bike-Schmiede" in Zilly im Harz feiert dieses Wochenende sein 20. Festival. Am Sonnabend und Sonntag wird jeweils ab 10 Uhr gefeiert. Angeboten werden Führungen, Livepräsentationen der alten Schätzchen, Bastler-Tipps, ein Programm für Kinder und Livemusik am Lagerfeuer – jedenfalls am Sonnabendabend.