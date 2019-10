2018 hat Thale bei der gleichen Auswertung sogar noch besser abgeschnitten: Im vergangenen Jahr schaffte Thale Platz 14. Und noch eine weitere Kleinstadt in Sachsen-Anhalt war in den Top 20: Oschersleben in der Börde lag auf Platz 19. In diesem Jahr erreichte Oschersleben in der Gesamtwertung "nur" Platz 28. Außerdem schafften es nach dem Ranking Nienburg an der Saale im Salzlandkreis, Falkenstein im Harz und Bismark in der Altmark unter die Top 100 der Kleinstädte bei Instagram.