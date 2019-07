Direkt an seinem Haus am Ortsausgang von Aschersleben verunglückte am Mittwochabend ein 58 Jahre alter Autofahrer tödlich. Der Mann kam mit seinem Ford Mustang, einem 480-PS-Boliden, aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich.