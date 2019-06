Fachkräftemangel Wie Unternehmen um Rückkehrer werben

Ermsleben im Landkreis Harz: Drei Handwerksmeister überlegen, dass sie Plattenspieler bauen könnten, schön in hölzernen Musiktruhen. Gut 60 Jahre ist das inzwischen her. Die Firma Tonfunk gibt es heute aber noch immer. Das Unternehmen hat knapp 500 Mitarbeiter – Ingenieure, Elektrotechniker, Experten aus der IT, aber auch aus dem kaufmännischen Bereich. Sie stellen heutzutage zum Beispiel Leiterplatten her. Das sind Bauteile, die in fast jedem elektronischen Gerät stecken.

Für diese Arbeit die passenden Mitarbeiter in den Harz zu locken – das wird allerdings zunehmend schwieriger, erzählt Tonfunk-Geschäftsführer Norman Thor. "Wir haben nach 1990 ein recht breites Fachkräftespektrum hier gehabt, zu dem Zeitpunkt haben wir sie nicht so stark benötigt. Nach der Wende gab es hier am Standort Arbeit für etwa 100 Mitarbeiter. Für 50 gab es nicht die große Arbeit", so Thor.

Bei Tonfunk werden unter anderem Leiterplatten hergestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aber dann sei das Unternehmen gewachsen. Software-Entwickler wie Daniel Vogel hatten ihre Heimat da jedoch schon verlassen. "Damals war die Region eigentlich nicht so attraktiv für das, was ich studiert habe. Da war eigentlich schon zu Schulzeiten klar, dass das hier in der Region eng wird", erzählt er.



Heute arbeitet Vogel bei Tonfunk und führt die Software-Abteilung. Auch seine Frau aus dem Umland von Berlin ist mit herzgezogen. Beide haben in Sachsen-Anhalt Fuß gefasst und wollen bleiben. Das Leben hier gebe ihnen ein gutes Gefühl: "Ich denke, ich bin ausgeglichener, ich fühle mich wohler. Mir gefällt die Nähe zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern und Geschwistern. Und dass man schnell in der Natur sein kann", so der Rückkehrer. Das sei anders als an seinen bisherigen Wohnorten Berlin, Leipzig oder auch Budapest. Ernsthafte finanzielle Nachteile hat Vogel durch den Umzug in die Heimat nicht, erzählt er. Die Mieten seien fairer, das Umfeld insgesamt auch.

Rückkehrer Daniel Vogel Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und dann dachte ich, eigentlich wäre es doch ganz gut, wieder zurückzukommen. In eine Region, wo es ein bisschen mehr Platz gibt, für einen selbst, um Träume zu verwirklichen.

Fabian Pagenhardt hat der Großstadt ebenfalls den Rücken gekehrt. Er ist in Berlin großgeworden, hat Familie in Hüttenrode. Seine Begeisterung für den Pferdesport war einer der Gründe, warum es auch für ihn in den Harz ging. Nun arbeitet er bei Tonfunk im Einkauf. Von der Firma hatte Pagenhardt vorher noch nichts gehört, er wurde durch das Onlineportal "Heimvorteil Harz" auf sie aufmerksam.

Pagenhardt: "Wir haben die Familie in Hüttenrode und alles, was man zum Leben braucht." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hier präsentiert sich Tonfunk. Außerdem stellt sich das Unternehmen regelmäßig auf Festen und Messen vor. Es sei wichtig, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, um die Präsenz zu erhöhen, meint Geschäftsführer Norman Thor. "Wir haben den Vorteil, dass wir seit 60 Jahren hier sind und durchaus eine gewisse Bekanntheit haben. Die geht aber über einen Radius von 15, 20 Kilometern nicht hinaus. Den Radius müssen wir erweitern."

Ende vergangenen Jahres beispielsweise ging es zum Rückkehrer-Tag nach Wernigerode. Auf der Jobmesse haben mehrere Arbeitgeber für eine dauerhafte Rückkehr in den Harz geworben. Für Tonfunk lief das laut Thor erfolgreich. Es seien neue Kollegen eingestellt worden, andere potentielle Bewerber wurden auf das Unternehmen aufmerksam.

Norman Thor ist optimistisch: Hightech habe im Harz eine Zukunft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Ziel ist es natürlich, auf diesen Standort überhaupt aufmerksam zu machen. Niemand vermutet zwangsläufig ein solches Unternehmen hier in der Region und in diesem ländlichen Umfeld.

Dass noch mehr fortgezogene Sachsen-Anhalter ihren Rückkehrwunsch umsetzen, das hoffen auch andere Unternehmen im Land – sowie das Arbeitsministerium. Ein Sprecher teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, die Rückkehrintention abgewanderter Fachkräfte biete ein gutes Potenzial zur Sicherung des aktuellen und künftigen Fachkräftebedarfs.

Rückkehrer seien für Sachsen-Anhalt eine Bereicherung. Denn: "Diese Fachkräfte sind bereits sehr vertraut mit den heimischen Strukturen, haben aber auch weitere Erfahrungen in anderen Ländern oder Bundesländern gemacht, die sie nunmehr in ihr Lebensumfeld einbringen", so das Ministerium. Die zuziehenden Fachkräfte und Familien sind den Angaben zufolge durchschnittlich 25 bis 40 Jahre alt.

Sachsen-Anhalt versucht den Umzug zurück ins Land seit 2015 mit dem "WelcomeCenter" zu erleichtern. Auf der Internetseite können sich Interessierte zum Beispiel über Kinderbetreuung, Infrastruktur, freie Wohnungen und Jobs informieren. Auch Unternehmen bekommen bei ihrer Mitarbeitersuche hier Hilfe. Seit Beginn im Jahr 2015 wurden laut Ministerium etwa 650 zuzugs- und rückkehrinteressierte Fachkräfte beraten.