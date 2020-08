Es gibt Dinge, die man als Ungeübter tunlichst vermeiden sollte. Auf einem Hochseil balancieren etwa, mit dem Mountainbike steile Pisten runter rasen oder an steilen Felswänden hochklettern. Aber man kann so etwas erlernen, mit Hilfe von Trainern. Wer sich nun kurzentschlossen für einen Kletterkurs im Harz entscheidet, der allerdings hat Pech. Wo immer man auch anruft, die Antwort ist die gleiche: Ausgebucht auf Wochen.

Tatsächlich ist die Nachfrage nach Klettertouren im Harz in diesem Jahr rapide angestiegen. Interessenten kommen vor allem aus westdeutschen Regionen. So mancher geplanter Kletterkurs in Südtirol oder Spanien wurde nun in den Harz umgebucht, als direkte Folge der Corona-Krise.