Transall fürs Museum Das große Basteln in Ballenstedt

Hauptinhalt

Der Rumpf einer Transall soll bald das Gebäude des Luftfahrtmuseums in Wernigerode schmücken. Doch für den spektakulären Transport muss der riesige Flieger zuvor in Teile zerlegt werden. Dafür sorgen aktuell Techniker des Museums mit einem Außeneinsatz in Ballenstedt. Ein Besuch am Flugfeld.

von Carsten Reuß, MDR SACHSEN-ANHALT