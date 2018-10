Ausstellungsstück Transall wird auf Luftfahrtmuseum Wernigerode gehoben

Eine Transall soll das Dach des Luftfahrtmuseums in Wernigerode schmücken. Das Flugzeug ist in Ballenstedt in Einzelteile zerlegt worden. In der Nacht zum Dienstag wurde sie nach Wernigerode transportiert.