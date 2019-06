Trotz Hitzewelle Trinkwasser durch Rappbodetalsperre gesichert

Die Staumauer kann riesige Wassermassen zurückhalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von der Rappbodetalsperre aus werden 1,3 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt, vor allem in Sachsen-Anhalt. Das Rohwasser wird im wenige Kilometer entfernten Wasserwerk Wienrode aufbereitet. Die Rappbodetalsperre dient dem Hochwasserschutz und als Trinkwasserreservoir. Davon profitieren seit über 50 Jahren die im Bodetal liegenden Orte. Die Rappbodetalsperre umfasst einen vier Quadratkilometer großen See, der neun Kilometer lang ist. Mit einer Höhe von 106 Metern ist sie die größte Talsperre in Deutschland. Sie ist in der Lage, eine Wasserfläche von 390 Hektar und mehr als 109 Millionen Kubikmeter Wasser anzustauen.